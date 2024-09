Chi è Giusy Meloni il nuovo volto di Dazn

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La stagione calcistica è iniziata ormai da qualche settimana eha presentato diversi volti nuovi. Tra loro c’èLa rivoluzione dista creando non sicuramente poche polemiche. L’azienda lo scorso luglio aveva confermato la volontà di continuare con l’iniziativa presa qualche mese prima: ovvero terminare il proprio rapporto con 14 giornalisti dei 32 presenti.(Ansa) – cityrumors.itUna decisione che non ha fermato l’azienda a portare volti nuovi nella propria squadra. E uno di questi è. Dopo una lunga esperienza in Rai, la giovane giornalista ha deciso di iniziare questa nuova esperienza che le ha permesso sin da subito di togliersi molte soddisfazioni come, per esempio, la prima intervista di Lukaku in maglia Napoli oppure l’esordio della Roma all’Olimpico contro l’Empoli.