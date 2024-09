Buchanan mossa strategica di Inzaghi | jolly in più per l’Inter con addio?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è il protagonista della Lista UEFA del, essendo stato inserito quasi a sorpresa da. Unache va analizzata sia in campo sia fuori dal campo. L’esterno canadese deve ancora recuperare dal grave infortunio ma è assolutamente dentro il progetto MILANO – La notizia nella notizia è la presenza di Tajonnella Lista UEFA delper la prima fase della Champions League, in programma da settembre a gennaio. La scelta di Simonedi non rinunciare all’esterno canadese, attualmente infortunato, fa riflettere.preferiscesia al difensore Tomas Palacios sia all’attaccante Joaquin Correa, che finiscono fuori dalla lista. Palacios e Correa come Andrei Radu ed Eddie Salcedo per? Ovviamente no ma c’è sempre una spiegazione. Il calendario delprevede il Manchester City a settembre enon ci sarà.