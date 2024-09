Borsa | Milano chiude in calo con l' Europa scivola Moncler

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ladi(-0,54%)in, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati torna la volatilità con gli investitori che scommettono sul taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Lo spread tra Btp e Bundina 143 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende di 8 punti base al 3,65 per cento. A Piazza Affari(-4,4%), in linea con il comparto del lusso del Vecchio continente mentre si teme un frenata dell'economia globale. In flessione anche Ferragamo (-2,5%) e Cucinelli (-1%). Performance negativa per Amplifon (-3%) e Prysmian (-2%). Il decisodel settore tecnologico, dopo le vicende di Nvidia negli Stati Uniti, pesa su Stm che conclude la seduta indell'1,3%. Vendite per Eni (-1,1%), con il settore dell'energia che risente della volatilità del prezzo del petrolio.