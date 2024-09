Biden in pressione su Netanyahu | spiragli di pace a Gaza

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo il pressing degli Stati Uniti di Joesu Israele e Hamas per raggiungere un accordo di cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, si registrano i primi timidi tentativi di riprendere le trattative. Ancora una volta, il dibattito si concentra sul corridoio di Philadelphi, richiesto come condizione sine qua non dai terroristi palestinesi per sedersi al tavolo delle trattative. Il primo ministro Benjaminha più volte dichiarato di voler mantenere il controllo del corridoio a tempo indeterminato. In questo contesto, la novità è che, nonostante le dichiarazioni pubbliche del leader di Tel Aviv, dietro le quinte qualcosa si starebbe muovendo.