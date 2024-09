Uova al Purgatorio | Il Comfort Food Mediterraneo che Riscalda il Cuore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) “Una ricetta semplice e saporita della tradizione mediterranea che unisce sapori freschi e genuini per unindimenticabile.” Nel panorama della cucina mediterranea, poche ricette riescono a combinare semplicità, sapore e un tocco di genuina tradizione quanto leal. Questo piatto dal nome evocativo è unperfetto per ogni momento della giornata: dalla colazione sostanziosa alla cena rapida e gustosa. Lealsono conosciute con questo nome in Italia, in particolare nelle regioni del Sud come la Campania. Il nome curioso deriva dal contrasto visivo tra lebianche immerse in una salsa di pomodoro rosso fuoco, che ricorda le anime in attesa di giudizio.