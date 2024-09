Ucraina cade l' ultimo tabù | Usa verso invio di missili a lungo raggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 3 settembre 2024) L'nella guerra inpotrebbe prestore. Gli Stati Uniti sono vicini a un accordo per fornireda crociera aa Kiev, armi che potrebbero raggiungere in profondità la Russia. Anche se l'dovrà aspettare diversi mesi prima che gli Washington risolva questioni tecniche e invii le forniture. Lo hanno detto all'agenzia Reuters alcuni funzionari statunitensi. La fornitura denominata Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (Jassm) potrebbe quindi finire in un nuovo pacchetto di aiuti militari che gli Usa dovrebbero annunciare questo autunno. Ad affermarlo tre fonti in forma anonima. Tuttavia, spiegano le fonti, non è stata ancora presa una decisione definitiva.