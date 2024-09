Terremoto in giunta comunale a Codogno rimpasto con polemiche | Mori al posto di Giovannini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024)(Lodi), 3 settembre 2024 –in: l’assessore Severinoè stato “costretto“ a lasciare ilall’interno dell’esecutivo per dar seguito ai nuovi assetti politici della compagine di centrodestra dopo l’entrata in maggioranza di Forza Italia, costituitasi a luglio in gruppo consiliare grazie ai due transfughi della Lista Civica, Gianluca Azzali ed Emilia Vida. Aldi, a fianco per otto anni del sindaco Francesco Passerini ed esponente della Civica, è stato nominato, con le stesse deleghe (lavori pubblici, ambiente), Luigi, vecchia conoscenza della politica locale, già assessore all’urbanistica dal 2004 al 2011 e vicino anche se non iscritto a Forza Italia.