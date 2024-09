Sostenibilità dallo scarto al piatto | rifiuti diventano cibo grazie alla muffa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Lo chef e chimico Vayu Hill-Maini ha una passione: trasformare ialimentari in specialità culinarie utilizzando i funghi. Uno dei suoi collaboratori è Rasmus Munk, capo chef e comproprietario del ristorante a due stelle Michelin Alchemist di Copenaghen, che serve un dessert – unaNeurospora di colore arancione cresciuta sul riso – ispirato dal suo mentore. Negli ultimi due anni, Hill-Maini ha collaborato con un team di chef del Blue Hill at Stone Barns, un altro ristorante a due stelle Michelin a Pocantico Hills, New York, per creare gustosi bocconcini a partire da muffe di Neurospora cresciute su cereali e legumi, compresa la polpa rimasta dproduzione del latte d’avena. Qui presto sarà servita una polpetta di cereali ricoperta di Neurospora arancione con un contorno di pane ammuffito che, una volta fritto, ha l’odore e il sapore di un panino al formaggio tostato.