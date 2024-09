Sinner non si ferma più | con Paul non c' è storia il colpo assurdo con cui lo abbatte | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Jannikvola ai quarti degli Us Open. Il numero uno al mondo risolve la partita annullando due palle break all'americano: l'azzurro chiude il match 7-6 7-6 6-1 e si prende i quarti di finale degli Us Open, dove troverà Medvedev. Jannik parte con il freno tirato e si trova subito sotto 4-1 nel primo set, ma poi comincia a trovare fiducia e spinge, trova il servizio e rimonta. Tommycomunque non molla la presa e i primi due set sono tosti per il numero uno al mondo, che riesce a spuntarla in entrambi i casi al tie-break. Nel terzo set non c'èvince 6-1 e vola ai quarti di finale. "All'inizio c'era un po' di vento e freddo - le parole diin campo dopo la vittoria - . All'inizo del primo set ho avuto un po' di alti e bassi ma è normale, quello che mi importa è essere in forma per il prossimo match. Con Medvedev sarà un match duro, fisico.