Sciopero dei treni il 6 settembre 2024 | Cosa aspettarsi

(Di martedì 3 settembre 2024) Il 6è in programma unonazionale dei, che coinvolgerà l’intero territorio italiano. Le ripercussioni interesseranno non solo i viaggiatori abituali ma anche coloro che si spostano per motivi di lavoro o di vacanza. Di seguito, tutti i dettagli sugli orari e i servizi garantiti. Lodeiprevisto per il 6si preannuncia come uno degli eventi più rilevanti nel panorama del trasporto pubblico nazionale di questo mese. Indetto dai principali sindacati del settore ferroviario, lorappresenta un forte segnale di protesta contro le attuali condizioni di lavoro e le politiche aziendali ditalia e altre compagnie ferroviarie.