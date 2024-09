Roma Don Coluccia aggredito a sassate durante un corteo anti-mafia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024- Aggressione mafiosa contro Don Antonio: è accaduto ieri,unper la legalità al Quarticciolo, quando il prete simbolo della lotta allaè statoa colpi di sassi e bottiglie. “Desidero esprimere la più totale solidarietà a Don Antonio, oggetto ieri di una violenta aggressione mafiosa al Quarticciolo dove era in corso unper la legalità. Sono certa che Donnon si farà intimidire ma anzi moltiplicherà gli sforzi per restituire dignità e speranza ai tcittadini perbene che vivono nel quartiere. L’azione di Done di tutti coloro che lottano contro lo strapotere delle organizzazioni criminali che gestiscono lo spaccio è fondamentale, saremo al loro fianco in questa battaglia per la libertà, la legalità e la rinascita delle periferiene contro tutte le mafie”.