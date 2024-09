Phisikk du role – Il nichilismo dei futili motivi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) L’art. 61 del codice penale italiano allinea una serie di ragioni messe in mano ai giudici per comminare aggravanti alla pena edittale originariamente prevista. Tra queste c’è un titolo che, dal punto di vista semantico, è destinato a sorprendere chi non manovra abitualmente il linguaggio giuridico: l’aggravante per. Che cosa possa esserci di futile, cioè di insignificante, per esempio in un atto grave come l’omicidio è difficile capirlo: sembrerebbe che ad un omicida ben motivato il codice sia disposto a riconoscere una certa “dignità professionale”, che viene negata ad un gesto compiuto per ragioni carenti o del tutto irrilevanti. In realtà siamo di fronte ad un pretesto a prescindere, che scatena la furia criminosa del reo, che, a quel punto, avrà come possibile linea di difesa l’impervio percorso della dimosctrazione di una mente avariata.