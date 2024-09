L’altolà di Murzi | Un’arma di distrazione Serve programmazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) "Il robot?didi massa. I problemi della sanità e dell’ospedale Versilia sono ben altri: le liste d’attesa, il poco personale sia medico che infermieristico, il super lavoro a cui sono costretti i colleghi del Pronto Soccorso presi d’assalto non solo d’estate, ma anche d’inverno. Qui abbiamo bisogno die personale, non di strumentazione". Brunoè sì il sindaco di Forte dei Marmi, ma nella vita ha oltre quarant’anni di esperienza in sala operatoria e il mondo della sanità lo conosce bene. In tutti i suoi meandri. Così apre il computer e mostra la pagina web dell’Asl Toscana Nord Ovest. "Vede qui dovrebbe essere pubblicata la relazione sulla performance, va preparata ogni anno entro il mese di giugno. Ad oggi c’è scritto “relazione in fase di elaborazione“".