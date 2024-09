La fuga dell’assassino come finisce | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 3 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 2 Settembre 2024 10:43 pm by Redazione Laè un film thriller del 2017, diretto da Obin e Amariah Olsen. Nel cast gli attori protagonisti della pellicola sono Cam Gigandet, Jonathan Rhys Meyers, Brit Shaw e Michael Biehn. La trama vede protagonista il medico Jonathan Rhys Meyers, il quale cerca di aiutare un paziente, Gabriel, i cui sogni si confondono con la realtà. Mentre fa questo si ritrova a scoprire i piani di omicidio in politica. Ciò avviene quando un programma sperimentale del governo mette in pericolo la vita del paziente e di sua moglie. Nel frattempo, il Dr. Reese diventa ossessionato dai suoi studi sulla rigenerazione genetica e sul sonnambulismo.