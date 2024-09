Inter il brand si espande negli Stati Uniti! Nuovo progetto in California

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) L’prosegue con lo sviluppo del. Nasce infatti una nuova Academy che coinvolgerà circa 150 bambini e bambine dai 5 ai 15 anni di età. Di seguito i dettagli e la soddisfazione di Alessandro Antonello– L’continua a sviluppare il suo. Nasce infatti una nuova Academy in, a Orange County: si tratta dell’Academy Rockers, in collaborazione con la FC Rockers Soccer Academy, organizzazione sportiva no profit specializzata nello sviluppo del calcio giovanile sul territorio. ATTIVITÀ – Il, che prenderà il via a settembre, coinvolgerà circa 150 bambine e bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni e avrà sede nel complesso sportivo di Great Park nella città di Irvine, luogo di riferimento per le attività sportive dellameridionale.