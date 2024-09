Docente nega gli stupri di Hamas Il rettore UniBo | Parla a titolo personale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Bologna, 3 settembre 2024 – La professoressa Monica Dall’Asta “ha precisato di esprimersi a. In nessun modo le sue idee possono essere attribuite all’Alma Mater”. È la risposta delGiovanni Molari dopo la bufera che ha travolto ladell’Università di Bologna. Sulla piattaforma X Dall’Asta aveva pubblicato diversi interventi contro il governo israeliano e il presidente Netanyahu. A scatenare segnalazioni e mail di protesta è stato un post in cui sosteneva che non esistessero prove delle violenze sulle donne israeliane compiute dai terroristi di. Così la vicenda è uscita dai social e all’Alma Mater sono arrivate decine di richieste per rimuovere la professoressa di Storia delle teorie del cinema al Dams dal suo incarico. Invito presentato anche dal senatore FdI Marco Lisei e dal viceministro Galeazzo Bignami.