Cosa ci ha detto Luna Rossa-New Zealand | barca italiana completa Kiwi battibili ma sempre favoriti

(Di martedì 3 settembre 2024) UNA VITTORIA CHE FA MORALE Dopo tre sconfitte consecutive tra preliminari e primo round robin,aveva bisogno di un successo al cospetto dei campioni in carica per acquisire ulteriore consapevolezza nei propri mezzi. Vero che due sconfitte erano arrivate una per un problema tecnico ed una a seguito di 2 penalità, mentre la terza dopo un errore dell’equipaggio italiano. Vero anche che queste regate sono fini a se stesse, perché non assegnano alcun punto per la Louis Vuitton Cup. Eppure, qualorae Newdovessero incrociarsi di nuovo ad ottobre, un conto è arrivarci con un parziale di 0-4 e un altro dopo una vittoria come quella odierna, che di sicuro non avrà fatto piacere ai, perché qualche dubbio lo ha insinuato.UNARispetto alla passata edizione laè stata migliorata in tanti aspetti.