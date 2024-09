CdS – Ochoa riparte dal Portogallo è ufficiale | ecco dove giocherà

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 3 settembre 2024) 2024-09-03 20:13:51 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: A 39 anni Guillermodall’AFS Futebol SAD, formazione che milita nel massimo campionato portoghese ed è pronta a confrontarsi con club del calibro di Porto, Benfica e Sporting Lisbona. Trasferimento a parametro zero per la bandiera della nazionale messicana, che ha visto recentemente scadere il suo contratto con la Salernitana. Il sogno? Centrare una convocazione per il Mondiale 2026.dall’AFS Futebol SAD Questa la notacon cui l’AFS Futebol SAD ha annunciato l’ingaggio di Guillermo, portiere che ha fatto la storia del calcio messicano: “Figura imprescindibile del calcio mondiale, il portiere arriva nella più grande località del calcio portoghese dopo un’esperienza nella Serie A italiana.