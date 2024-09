Atletica Rebecca Cheptegai bruciata viva dal fidanzato | grave in ospedale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024)è statadalin seguito a una violenta lite. L’atleta ugandese, che ha partecipato alla Maratona delle Olimpiadi di Parigi 2024 (chiusa al 44mo posto) e dei Mondiali di Budapest 2023 (conclusi in 14ma posizione), si trova in condizioni gravissime con ustioni sul 75% del corpo presso undi Eldoret (Kenya). Dickson Ndiema Marangach, compagno di vita della 33enne, avrebbe comprato una tanica di benzina e l’avrebbe gettata addosso alla donna, appiccando poi il fuoco. Il movente, secondo un’ulteriore ricostruzione, sarebbe legato all’acquisto da parte dell’uomo di un terreno nella Contea di Trans-Nzoia (sempre in Kenya), con l’intento di avvicinarsi a molti centri di formazionedella zona. L’aggressione si sarebbe consumata in un’abitazione costruita proprio su questo appezzamento.