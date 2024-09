Altro che arresto per Putin | tappeto rosso e picchetto d' onore in Mongolia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 3 settembre 2024) Il presidente russo, Vladimir, è stato accolto cond'e tappeti rossi nella capitale mongola Ulan Bator, durante la sua prima visita in un Paese membro della Corte penale internazionale (Cpi) da quando è stato emesso un mandato dinei suoi confronti l'anno scorso.è atterrato inieri sera all'inizio di un viaggio di alto profilo visto come un gesto di sfida alla Cpi, Kiev, all'Occidente e ai gruppi per i diritti umani che hanno tutti chiesto la sua detenzione. Il leader del Cremlino ha incontrato il presidente mongolo, Ukhnaagiin Khurelsukh, nell'imponente piazza Gengis Khan, nota anche come piazza Sukhbaatar, dove una banda ha suonato entrambi gli inni nazionali.