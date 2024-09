Alla Basilica di Santa Maria Maggiore liturgia in rito bizantino slavo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024) Bergamo. In occasione della festa della Natività di, domenica 8 settembre alle 11 si celebrerà nelladiuna Divinain. Si tratta di una celebrazione eucaristica nelorientale cattolico officiata da don Paolo Polesana della Fondazione Russia Cristiana di Seriate e concelebrata dal Priore delladon Gilberto Sessantini. Il necessario e suggestivo supporto corale è affidato al Coro della Fondazione stessa. L’iniziativa del Priorato disarà occasione di onorarenellacittadina a Lei dedicata nella ricorrenza della festa della sua Natività; inoltre, si pregherà in modo speciale per chiedere la pace, in particolare tra Ucraina e Russia. Considerato il protrarsi della celebrazione la messa delle 12.15 è sospesa.