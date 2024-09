Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

DEL 2 SETTEMBRE ORE 09.20 SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E TRA PONTINA E OSTIENSE IN ESTERNA CODE ALTEZZA CASILINA SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE DALL'ANSA DEL TEVERE ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO CODE SULLA TANGENZIALE TRA VIA NOMENTANA E FORO ITALICO CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SULLA PONTINA CODE IN DIREZIONE ROMA ALTEZZA RACCORDO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA SOSPESA SULLA FL3 ROMA-VITERBO, LA TRATTA SAN PIETRO-VIGNA CLARA, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO