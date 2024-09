US Open 2024 | Zverev ribalta Nakashima e vince in quattro set anche Tiafoe ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Alexanderva sotto contro Brandon, ma poi rimonta e si impone inset negli ottavi di finale degli US. Lo statunitense, che nel turno precedente aveva eleminato Lorenzo Musetti, nel primo set sfrutta l’unica palla break avuta, nell’ottavo game, per aggiudicarsi il parziale, dopo essersi difeso alla grande annullando benpalle per il contro break nel game successivo. Ma la reazione del tedesco è veemente: il numero 4 del mondo sale di colpi in risposta e nel secondo setquasi la metà dei punti giocati in risposta alla prima e il 57% dei punti in risposta alla seconda, salendo immediatamente sul 4-0, prima di chiudere 6-1. Un’inerzia confermatanei due set successivi, in cuinon concede nemmeno una palla break, chiudendo 3-6 6-1 6-2 6-2 in due ore e quaranta.