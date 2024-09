Un rigore spegne i sogni del Fabriano Cerreto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)0 matelica 1(4-2-3-1): Mazzoni; Crescentini (25’st Franconi), Marino, Stortini, Grassi; Trillini (48’st Isla), De Sanctis; Proietti Zolla (35’st Rango), Bagnolo, Marinelli; Nacciarriti. All. Caporali MATELICA (4-3-3): Ginestra; Rosolani (29’st Stroppa), Lucarini, Mistura, Wahi; Aquila (49’st Antonioni), Frulla, Gabrielli (34’st Isaku); Veneroso (29’st Zappasodi), Iori, Strupsceki (41’st Giovannini). All. Santoni Arbitro: Gasparoni di Jesi Reti: 43’pt su rig. Iori Note: ammoniti De Sanctis, Marino, Wahi, Gabrielli, Strupsceki; recupero 4’pt, 6’st. Spettatori 500 circaNel primo turno di Coppa Italia ilesce sconfitto di misura e sucontro un Matelica che nonostante non abbia esaltato la platea è squadra esperta e più solida.