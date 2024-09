UEFA nuovo tetto ai prezzi per i biglietti dei settori ospiti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Buone notizie per i tanti appassionati italiani che hanno in programma di effettuare trasferte per gli impegni europei delle proprie squadre del cuore. A partire da questa stagione calcistica, l’ha fissato unmassimo per ideiper i tifosi che seguono le loro squadre in trasferta nella Coppe. Si pagherà massimo 60 euro in Champions League, 40 euro in Europa League e 20 euro in Conference League. La Federazione ha annunciato che questi saranno “ulteriormente ridotti nella stagione 2025/’26 a un prezzo massimo di 50 euro in Champions League, 35 euro in Europa League e ancora 20 euro in Conference League”.aiper ideiSportFace.