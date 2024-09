Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione non ci sono particolari problemi sono quelli legati e gli spostamenti del mattino in concomitanza con la ripresa delle attività lavorative Dopo la pausa estiva prima e poi diramazionesud e trattore in nave raccordo sulla Grande Raccordo Anulare altre cose in carreggiata interna tra laNapoli e l’abbia incolonnamenti anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila 3 Tor Cervara da tangenziale estin entratasulle principali consolare in particolare sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti chiusa via Ardeatina per la presenza di alberi in sulla carreggiata tra Vicolo dell’Annunziatella e via di San Sebastiano per i dettagli di cose di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.