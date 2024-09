Strage Paderno Dugnano | Daniela aveva partecipato a Caduta Libera

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 2 settembre 2024) Con l'inizio della nuova stagione televisiva Mediaset, nella prima puntata di Mattino 5 News Federica Panicucci e Francesco Vecchi si sono occupati tra le altre cose anche della famiglia sterminata a. Lo stesso farà Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Un giovane di 17 anni, figlio maggiore di Fabio Chiaroni eAlbano, ha accoltellato a morte i suoi genitori e il fratellino di 12 anni Lorenzo, subito dopo aver celebrato il 51esimo compleanno del padre. La violenza brutale di questo atto e l'assenza di un movente chiaro lasciano la comunità e gli investigatori senza parole. Secondo le prime ricostruzioni, il 17enne ha colpito per primo il fratello minore. I fatti si sono svolti nella villetta a schiera di via Anzio, dove la famiglia viveva. Poco dopo la mezzanotte, dopo aver festeggiato il compleanno del padre con altri parenti, il giovane è rimasto in casa.