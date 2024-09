Sta con lei Brad Pitt dopo la rottura con Angelina Jolie presenta a tutti il nuovo amore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) La notizia della relazione trae la nuova fidanzata ha catturato l’attenzione dei media e dei fan di tutto il mondo. A pochi mesi dalla separazione dall’ex moglie, l’attore sembra aver trovato una nuova compagna che ha già fatto breccia nel suo cuore. Ma chi è realmente questa donna? Si tratta di una designer di gioielli di 30 anni, nata il 19 dicembre 1992 nel New Jersey, ma con origini svizzere. >> “Guarda che ti faccio, mamma”. Achille Costacurta, la promessa choc a Martina Colombari Laureata in economia aziendale all’Università di Ginevra, parla cinque lingue, tra cui l’italiano, il francese e lo spagnolo. La sua carriera nel mondo della gioielleria è decollata rapidamente: attualmente è vice-presidente di Anita Ko Jewelry, un prestigioso marchio di alta gioielleria con sede a Los Angeles, noto per le sue creazioni contemporanee e lussuose.