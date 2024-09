Sinner vola agli ottavi degli Us Open e noi lo seguiamo qui

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Jannikdi finaleUs, l'ultimo Slam dell'anno che si gioca sui campi di Flushing Meadows, a New York. Dopo aver superato Christopher O'Connell, il numero 1 oggi incontra un altro americano: Tommy Paul. E noi siamo tutti a tifare per lui, anche se l'orario di gioco è proibitivo. Dove vedere-Paul oggiUs2024 in streaming Tutte le partite diUs, a partire da quella di oggi contro Tommy Paul in programma alle 2.15 (ora italiana) della notte tra lunedì 2 settembre e martedì 3, vengono trasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Il fuso orario è quello americano, quindi prepariamoci a grandi maratone notturne, come quella di oggi, se vogliamo seguire il nostro campione live. Se ancora non sei abbonato, puoi farlo subito all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui.