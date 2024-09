Ronaldo che lusso | il diamante della spilla è rarissimo

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nel giorno dei sorteggi di Champions League, Cristianoha ricevuto dalla Uefa anche il premio come miglior marcatore di tutti i tempi da quando il torneo ha debuttato. In una giornata così importante, che l’ha visto due volte protagonista, il calciatore portoghese non poteva certo rinunciare a brillare. E per farlo al meglio, ha scelto gioielli che si fanno notare: lussuosi e prestigiosi. In più accanto a lui c’era Georgina Rodriguez, sempre più orgogliosa del suo compagno, bellissima e anche lei con un collier preziosissimo. La giornata da protagonista di CristianoCristiano alla premiazioneCon 140 gol in 183 presenze, Cristianoè l’attaccante che in Champions League ha messo più palloni in rete (davanti a Leo Messi e Robert Lewandowski). Per questo durante il gala al Grimaldi Forum di Montecarlo la EUFA ha deciso di premiarlo con un riconoscimento speciale.