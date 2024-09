Passione da record La festa dei 335mila I tifosi in delirio | Charles il nostro re

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Forza, chissà, succederà? Canta con noi e Carletto vincerà". Hanno avuto ragione gli amici della Valle di Pejo, alto Trentino, che ieri sono scesi a Monza con la bandiera storica del Cavallino su sfondo giallo. "Questa bandiera ha 28 anni, rappresenta la nostra grandeFerrari. Noi ci crediamo sempre, siamo contentissimi". La marea rossa che si incammina all’uscita dell’autodromo, pur se provata da tre giorni di caldo infernale, cammina ancora piena di energia, perché qui ha vissuto un sogno. Salvatore vive da moltissimi anni in Belgio, dove sono nati i suoi figli Dario e Ilario: da venerdì sono qui tutti insieme, armati di sgabello per trovare il punto d’osservazione migliore. Per i ragazzi la prima volta a Monza, mentre il padre è tifoso di vecchia data ed è anche preparatore di motori per i kart. Li attendevano 1.