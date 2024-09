Nations League | Tchouameni assente in occasione di Italia-Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) La partita ditranon vedrà scende in campo Aurelien. Il centrocampista del Real Madrid ha dovuto lasciare il ritiro dei Bleu a causa di un problema al piede sinistro. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha convocato al suo posto Matteo Guendouzi, militante in Serie A con la maglia della Lazio. Fuori dai giochi anche il terzino dei Blancos Ferland Mendy per un affaticamento. A sostituirlo, l’ex Roma Lucas Digne, che torna in Nazionale.indiSportFace.