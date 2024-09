Milan come sta Alvaro Morata? Le ultime verso derby e Champions League

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 2 settembre 2024)sta recuperando dall’infortunio rimediato nella prima partita con i rossoneri: lesta recuperando bene dall’infortunio rimediato dopo la prima uscita deldi Paulo Fonseca. L’attaccante spagnolo, dopo aver concluso la gara, aveva riportato un problema muscolare, che poi con gli esami si è scoperto essere una lesione di basso grado del retto femorale sinistro. L’infortunio, per fortuna, è calzato a pennello con la sosta per le nazionali e l’ex Atletico Madrid ha saltato solo la gara contro il Parma e quella con la Lazio. Secondo il ct Luis De La Fuente,potrebbe anche essere convocato per gli impegni con la Spagna : “Convocherò? Parlo spesso con Álvaro, il nostro capitano. Sta recuperando dall’infortunio. Vuole venire con noi e far parte del gruppo”.