Messina iniziato lo smontaggio della Vara

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Questa mattina in piazza Duomo èlo, un’operazione necessaria per smontare le diverse partistruttura e consentire il trasporto del ceppo al deposito invernale. Si presta particolare attenzione alle figure in legno degli angeli serafini e a tutte le decorazioni disposte sui vari livelli, che comprendono il sole, la luna, le nubi, gli angeli e i puttini. Nel frattempo, le statue di Mata e Grifone, i leggendari giganti ritenuti fondatori di, sono ferme in piazza Unione Europea in attesa di essere trasferite oggi nel deposito di via Catania, dove rimarranno fino ad agosto prossimo. L'articololoproviene da Dayitalianews.