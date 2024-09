Memorial Benelli La gimkana dei bimbi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tanti giovanissimi, maschi e femmine, da cinque a dodici anni, non tesserati però per alcuna società ciclistica, sul terreno del piccolo campo da gioco del Circolo Anspi "Don Battista Peranzi" sul Piano Pieve di Castelnuovo, hanno preso parte all’iniziativa "Gioco-ciclismo". Unanon competitiva, valida come IIIAlessandro, riconosciuta e autorizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana, organizzata dall’Asd Sillicagnana-Cicli Mori, promossa insieme al Circolo Anspi Il Piano e il Comune di Castelnuovo. I ragazzi dovevano presentarsi muniti di bicicletta, casco e accompagnati da un adulto, con tanta voglia di prendere parte alla manifestazione e divertirsi tutti insieme. All’assicurazione provvedeva l’organizzazione.