Mazzata UFFICIALE per la Ferrari | si separano

(Di lunedì 2 settembre 2024) C’è la separazione, adesso è anche: le parti in causa hanato la fine dell’accordo triennale. Laha deciso Nel mondo dello sport un ruolo fondamentale, quasi unico, lo svolgono gli sponsor, che con i propri soldi aiutano le società a cercare di raggiungere gli obiettivi. Sponsor importanti, ovviamente, che per apparire sopra laversano chissà quanti milioni di euro. Vasseur, team principal della(Lapresse) – Ilveggente.itInsomma, sono parte integrante e fondamentale, come detto. Ma dopo un po’ di anni i rapporti possono anche finire, così come è ufficialmente finito quello tra la scuderia di Maranello e la Santander, la banca spagnola, che alla fine di questo 2024 e dopo tre anni insieme alla Rossa non apparirà più sopra la macchina di Leclerc. E nemmeno su quella di Hamilton, prossimo pilota che prenderà il posto di Sainz.