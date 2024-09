Lavoro in nero e precarie condizioni igieniche Multato un ristorante a Montecassiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) MACERATA, 2 settembre 2024 – Tre lavoratori occupati in, ragnatele vicino ai congelatori e deposito di cibi non rintracciabili in un. Proseguono i controlli da parte dei Reparti Speciali dei Carabinieri NAS di Ancona e NIL di Macerata che, nella mattinata di ieri, hanno riscontrato numerose violazioni in unin ambito igienico-sanitario e in merito alla sicurezza sul. Tre i lavoratori occupati in, due italiani e un extracomunitario, per cui il titolare ha ricevuto una multa di 36.000 euro. Dichiarati inadeguati anche pavimenti e scale in uno dei locali, con sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione dei lavoratori e al ripristino delledi sicurezza.