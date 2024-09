Intelligenza Artificiale imprese italiane ai vertici europei secondo uno studio di EY

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Italia aiper l’utilizzo dell’da parte delle. E’ quanto emerge dalla prima edizione dello“EY Italy AI Barometer” realizzato da EY, che coinvolge oltre 4.700 manager di 9 Paesi, di cui 528 professionisti diin diversi settori L’analisi evidenzia, quindi, come l’Italia sia avanti nell’implementazione dell’AI nei contesti lavorativi rispetto alla media europea (19 per cento), con quasi un quarto dei rispondenti (24 per cento) che afferma che l’AI sta gia’ influenzando il loro lavoro e il 46 per cento che prevede invece un incremento nei prossimi tre anni dell’impatto delle applicazioni AI nel business.