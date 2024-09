Il verbo di Inzaghi in quattro mosse | Guai a montarsi la testa adesso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) La vittoria dei nerazzurri sulla Reggiana offre molti spunti di analisi nelle parole del tecnico nerazzurro. Sono almenoi concetti che emergono dalle parole del tecnico nel post partita. 1) NonlaIl Pisa si è ritrovato in cima alla classifica per una notte, ma il tecnico ha invitato all’umiltà e ai piedi per terra: "Se mi avessero detto al mio arrivo che avremmo cominciato così ci avrei creduto, ma non dobbiamo montarci la". Una partenza come questa, negli ultimi anni, era avvenuta soltanto nell’anno in cui lo Sporting Club si è giocato la Serie A in finale con il Monza. Se chi ben comincia è a metà dell’opera allora vuol dire che i nerazzurri hanno iniziato benissimo. Per il momento le grandi favorite arrancano e inseguono e fare punti ad agosto ha la stessa valenza di fare punti in primavera. Tutto serve per raggiungere l’obiettivo playoff.