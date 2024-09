Fortitudo test a Reggio per inserire i ’nuovi’ negli schemi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Una domenica di riposo per poi da quest’oggi riprendere con la preparazione. Chiusa una settimana intensa e proficua dal punto di vista degli allenamenti, lasi prepara a scendere in campo al PalaZola, alla ripresa della preparazione. Quella conclusa sabato, inframezzata dalla sfida amichevole di Codogno con Piacenza, è stata una settimana decisamente positiva per la formazione di Devis Cagnardi. Tanto lavoro intenso per mettere benzina nel motore, oliare glisempre più i volti nuovi Gherardo Sabatini, Fabio Mian, Leonardo Battistini, Marco Cusin, ma ovviamente ancor di più Kenny Gabriel,di gioco di coach Cagnardi. Da oggi la Effe torna al lavoro per programmare, nel migliore dei modi, la prossima uscita prevista per mercoledì a Castelnuovo ne’ Monti conEmilia.