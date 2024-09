Festival di Venezia – The room next door di Almodovar è un treno in corsa che va a conficcarsi nel cuore dello spettatore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’eutanasia secondo Pedro. Se nelle prossime ore The, in Concorso aldi, non diventerà il film scandalo poco ci manca. Il primo titolo della carriera in lingua inglese del regista spagnolo, con il marchio Warner Bros a campeggiare in apertura, è un prezioso e monumentale duetto tra due attrici – Tilda Swinton (la reporter di guerra Martha) e la Julianne Moore (la scrittrice Ingrid) – sul desiderio estremo di togliersi la vita prima che lo faccia il cancro. Ingrid durante un firmacopie scopre che l’amica che non vede da tempo è in una clinica, in condizioni serie, sottoposta a chemioterapia.