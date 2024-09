F1 Kevin Magnussen squalificato per una gara! Decimo a Monza ma escluso dal GP d’Azerbaijan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha concluso il Gran Premio d’Italia al 10° posto, raccogliendo un prezioso e significativo punto per sé stesso e per la Haas in unadove non si sono verificati ritiri fra i team di vertice. Piazzarsiin un appuntamento in cui entrambe le Ferrari, le McLaren, le Mercedes e le Red Bull giungono al traguardo è un risultato notevole e lodevole. Il quasi trentaduenne danese ha artigliato il suddetto piazzamento a dispetto di una penalità di 10 secondi affibbiatagli per un contatto con Pierre Gasly alla Roggia, altrimenti avrebbe chiuso nono. È dunque arrivato 1 punto nel Mondiale, ma purtroppo per lui se ne sono materializzati anche 2 di demerito nella propria “fedina penale” agonistica. La cosiddetta “patente a punti” prevede che quando un pilota raggiunga i 12 penalty points, venga automaticamenteper una