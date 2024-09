Cultura Marchio del Patrimonio europeo | ecco i siti che potranno accedere agli incentivi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il 12 settembre 2024 l’Ufficiodel Desk Italia Europa Creativa, coordinato dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della, organizza un evento in collaborazione con il coordinamento nazionale deldel. L’evento si terrà a Roma, presso la Biblioteca delle Arti della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, in via di San Michele 22, dalle ore 10:00 alle ore 12:30. La prima parte dalla giornata sarà dedicata alla presentazione del bando 2025 suldel. È un’azione speciale di Europa Creativa che valorizza ille comune, accresce il senso di appartenenza dei cittadini all’Unione Europea e promuove il dialogo interle.