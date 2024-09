Ci pensavo da un po' Paderno il 17enne e il dettaglio inquietante sulla festa per papà prima della strage

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) L'orrore dentro una "famiglia da Mulino Bianco", come l'ha definita il Messaggero. LadiDugnano, con ilche ha sterminato a coltellate il padre di 51 anni, la madre di 49 e il fratellino di 12, apre un abisso nel dibattito su giovani, genitori e società. Il ragazzo, arrestato dai Carabinieri dopo aver confessato il suo triplice omicidio, secondo il CorriereSera ha spiegato di sentirsi "un corpo estraneo" e "oppresso" dentro casa. Nessuna motivazione particolare, nessun litigio (spiega un presente) alladi compleanno diFabio, celebrata in casa poche ore. Una "normalità" apparente testimoniata anche dalle foto sorridenti dei quattro in vacanza e dalle testimonianze di amici, parenti, vicini, conoscenti. Eppure il "disagio" delera talmente profondo da fargli dire: "Ci stavo pensando da un po' di tempo".