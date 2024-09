Cdp | tornano i programmi di formazione e accelerazione per pmi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)duedirivolte alle piccole e medie imprese e alle società a media capitalizzazione. Cassa Depositi e Prestiti, insieme ad altri partner, ha lanciato nuove edizioni di Lounge, al via a ottobre 2024, e dell'Acceleratore franco-italiano, da novembre 2024. Alla prima edizione di Lounge, lanciata nel 2023, hanno partecipato 18 imprese, selezionate per il loro potenziale, un solido modello di business e una chiara strategia di crescita. L'Acceleratore franco-italiano è, invece, alla terza edizione e finora ha coinvolto circa 70 imprese dei due Paesi, con più di 100 ore didedicate ai temi di export e internazionalizzazione, oltre 400 incontri di business matching organizzati per ciascuna edizione. Circa il 30% di questi si è trasformato in opportunità di business.