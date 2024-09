Accordo Versalis-Bidgestone-Bb&g per riciclare pneumatici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bridgestone Emea (Bridgestone), Gruppo Bb&g e(Eni) annunciano la firma di unper la creazione di una filiera circolare per trasformare glia fine uso (Pfu) in nuovi. Ogni anno, secondo il Tyre Industry Project del World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd), circa un miliardo diarrivano a fine uso. Gliusati saranno trasformati, mediante pirolisi, in un olio (Tpo - Tyre Pyrolysis Oil) utilizzabile per creare elastomeri di alta qualità , comparabili a quelli ottenuti da materia prima tradizionale per la produzione di nuovi. La collaborazione tra le tre aziende mira a incentivare lo sviluppo della tecnologia di pirolisi e di produzione di olio da pirolisi, nonché a riposizionare sul mercato i nuovi polimeri come preziosa risorsa circolare per la produzione di nuovi