Vuelta 2024 Castrillo | Non me l’aspettavo vittoria da sogno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Pabloha centrato una fantasticasul Cuitu Negru, il suo secondo successo di tappa allaa Espana. Queste le sue parole al traguardo: “La verità è che non me. Stamattina sono arrivato con l’intenzione di andare in fuga e vedere come sarebbe andata, ma non mi aspettavo di arrivare lì in una posizione tale da poter vincere. La primaè stata incredibile, ma ottenerne una seconda è un. Penso che sia la migliorepossibile. Non so cos’altro dire“, ha detto visibilmente emozionato. Giornata difficile ma meglio di quanto ci si poteva aspettare alla vigilia per Ben O’Conner. L’australiano della Decathlon Ag2r La Mondiale ha sì perso 38? da Roglic, ma è comunque riuscito a difendersi bene e soprattutto a conservare la maglia rossa in una tappa complicatissima come quella odierna. “Oggi ero ottimista – ha detto O’Connor -.