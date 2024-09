Traffico Roma del 01-09-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

poco ilregistrato lungo la rete viaria della capitale nessuna segnalazione sul grande raccordo anulare sulle consolari sulla via Cristoforo Colombo la polizia locale Ci segnala un incidente con possibili rallentamenti in prossimità di via Aristide Leonori in direzione San Giovanni dice nel Circo Massimo la quattordicesima tappa del Longines Global Champions Touril circuito internazionale di equitazione di salto ostacoli modifiche alla viabilità con la chiusura aldella carreggiata laterale di viale delle Terme di Caracalla compresa tra Piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla per l'occasione modificati i percorsi delle linee bus 628 671 714 e 792