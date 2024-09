Swiatek e l’incontro con Serena Williams | Mi ha dato una grande spinta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) La numero uno del ranking, Iga, ha vissuto un piccolo spavento nel primo turno degli US Open 2024, rientrato grazie alla sua forza mentale che l’ha portata fino agli ottavi di finale. Ieri, proprio prima del match contro Pavlyuchenkova, mentre era negli spogliatoi, la polacca ha ricevuto visite da, la quale si è fermata con lei per scambiare qualche battuta: “È stato molto bello vederla, sprigiona un’energia molto positiva. È bello che sia venuta allo stadio e abbia chiacchierato con alcuni giocatori. Per me, anche se ci eravamo già incontrate e condividevamo posti diversi sul circuito per un paio d’anni, è stato come sentire una stella che ancora mi intimidiva. È stato carino che si sia avvicinata a me, sono sicura che non avrei trovato il coraggio di farlo se fosse stato il contrario, ma sì, è stata molto gentile e positiva con me.