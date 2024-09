Strage in famiglia nel Milanese il figlio diciassettenne confessa | Li ho uccisi tutti io

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024)innel, ildi aver ucciso il padre, la madre e il fratellino di 12 anni. Il ragazzo di 17 anni portato in caserma questa mattina dopo il ritrovamento dei corpi senza vita dei suoiri all’interno della loro abitazione a Paderno Dugnano (Milano). Al termine di un lungo interrogatorio, fonte Ansa, il ragazzo ha quindi cambiato versione ammettendo non solo di aver ucciso il padre ma tutta la, senza il coinvolgimento di altre persone. Il giovane in un primo momento è stato indagato per l’omicidio del padre. Questa mattina ha chiamato il 112 affermando di aver ucciso il padre perché a sua volta responsabile di aver accoltellato la mamma e il fratellino di 12 anni nella loro abitazione a Paderno Dugnano (Milano).